"İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"

Senin canın yandığında bir sızı saplanıyor kalbime. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbim... Hep iyi ol Karan'ım.

Ve bil ki; bu uzun yolda ben hep senin yanındayım. Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; iyi ki doğdun oğlum, iyi ki... Annen...