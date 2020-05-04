Kendisini gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl oğlu Karan'ı dünyaya getirerek ilk kez annelik duyugusunu tattı.
Evcen, bebeğini kucağına aldıktan sonra setlere ara vererek tüm gününü oğlu ile geçiriyor.
Bu süreçte sosyal medya hesabından ara ara paylaşım yapan oyuncu, bu kez annesi Hatime Evcen ve oğlu Karan'ın pozunu paylaştı.
"BİZ YİNE HEP BERABER OLACAĞIZ"
Anneler Günü vesilesiyle kendi bebeklik pozunu da yayınlayan Fahriye Evcen, fotoğrafının altında şu ifadeleri kullandı:
Anneler Günü yaklaşırken, bizi biz yapan kendi değerimizi her saniye hatırlatan, her koşulda güçlü olmamızı sağlayan her adımda yanımızda olan canım annem.
Sen her şeyin en güzeline, dünyalara değersin, tıpkı tüm anneler gibi. Bu Anneler Günü'nde de biz yine hep beraber olacağız.
DUYGUSAL PAYLAŞIM
Oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde oğlunun 1. yaşını Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutlamıştı. Evcen, anne-oğul pozuna şu notu düşmüştü:
Karan'ım... Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku... Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık...
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