"BİZ YİNE HEP BERABER OLACAĞIZ"

Anneler Günü vesilesiyle kendi bebeklik pozunu da yayınlayan Fahriye Evcen, fotoğrafının altında şu ifadeleri kullandı:

Anneler Günü yaklaşırken, bizi biz yapan kendi değerimizi her saniye hatırlatan, her koşulda güçlü olmamızı sağlayan her adımda yanımızda olan canım annem.

Sen her şeyin en güzeline, dünyalara değersin, tıpkı tüm anneler gibi. Bu Anneler Günü'nde de biz yine hep beraber olacağız.