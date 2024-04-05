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        Haberler Magazin Fahriye Evcen, ailesiyle birlikte temiz havanın tadını çıkardılar -Magazin haberleri

        Fahriye Evcen, ailesiyle birlikte temiz havanın tadını çıkardılar

        Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları Karan ile ormanda güzel havanın tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 13:48 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:48
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        Temiz havanın tadını çıkardılar
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        2017'de Burak Özçivit ile hayatını birleştiren Fahriye Evcen'den, eşi ve oğlu Karan ile yeni paylaşımlar geldi.

        Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve oğulları Karan ile ormanda çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        "BİZE YETERİNCE ZAMAN AYIRIYOR"

        Fahriye Evcen, daha önce verdiği bir röportajda, Eşi Burak Özçivit'in yoğun çalıştığını ve her hafta bir ülkede olduğunu ifade etmişti. Evcen; "Bayağı geziyor. Burak'a güzel talep var. O da severek katılıyor. Bu tempoya alışkınız ama Burak ilgili bir baba ve ilgili bir eş. Yeterince bize zaman ayırıyor" açıklamasını yapmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Fahriye Evcen
        #Burak Özçivit

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