Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Normalleşme sürecinde sanayi üretiminin, COVID-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odası’nın organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5.000 test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek.