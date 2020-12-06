Fahrettin Altun: Güneş balçıkla sıvanmaz

İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için başlattığı iletişim kampanyasına, #5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü’nde de devam etti.

İletişim Başkanı Altun da Tweeti paylaşarak, "Kadına karşı şiddet, taciz ve istismarı suçun failine bakarak meşrulaştırmaya çalışan kötü insanlar... Cesur insanları susturarak, gündem değiştirmeye çalışarak suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz. Zira güneş balçıkla sıvanmaz!" dedi.