Faciadan dönüldü! Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

İHA

Olayda ilçede etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu. O anlar ise başka bir apartmanın balkonuna çıkan vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHA'nın haberine göre görüntülerde balkona çıkan bir kadın, rüzgarı görüntülemek isterken karşısındaki apartmanın çatısının havalandıktan sonra yere düştüğünü kaydetti.

Kısa süreli panik yaşayan kadın daha sonra aparmandan içeri girdi. Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.