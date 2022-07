Facebook'tan sözlü savunma alınacak

HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu, Meta (Facebook) hakkında yürütülen rekabet ihlali soruşturmasında sözlü savunma aşamasına gelindiğini açıkladı. Sözlü savunma toplantısı 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurumu sitesinde yer alan duyuruda şu bilgiler verildi:

"Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 23 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 16 Ağustos 2022 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir."

HÂKİM DURUMU KÖTÜYE KULLANMA

Açıklamada bahsedilen Rekabet Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinde bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanmasının hukuka aykırı ve yasak olduğu belirtiliyor.