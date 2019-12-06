06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Facebook, bu hafta Ankara’da düzenlediği 5 günlük eğitim programıyla Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarına platformları aracılığıyla kitleleriyle nasıl daha iyi iletişim kurabilecekleri konusunda eğitim verdi.
2-6 Aralık tarihleri arasında her gün düzenlenen ücretsiz eğitim oturumlarına, başta sosyal medya yönetiminden sorumlu yetkililer olmak üzere 400’e yakın kamu çalışanı katıldı.
Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departman Başkanı Çağatay Pekyörür, şirketin çok uzun zamandır seçilmiş yetkililere, adaylara ve kamu kurumlarına kendi topluluklarıyla bağlantı kurabilmeleri için ihtiyaç duydukları araçları sunmak için çalıştığını belirtti.
Çağatay Pekyörür, şunları söyledi:
“Facebook sadece Türkiye’deki bireylerin, işletmelerin ve toplulukların değil, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının da kitleleriyle bağlantı kurabilecekleri ve etkileşimde bulunabilecekleri bir platform. Biz de bu alandaki sorumluluklarımızın farkındayız. Bu eğitim serisi ile kamu kurumlarına ve çalışanlarına Facebook araçları ve ürünlerini en etkili şekilde kullanabilmeleri adına ihtiyaç duydukları bilgileri ve beceriyi sunmayı hedefliyoruz.”
Facebook Türkiye Kamu Ortaklıkları Müdürü Burak Karagöl ise verilen eğitimlerle ilgili olarak şöyle konuştu:
“Facebook platformları, kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşlara ulaşmaları için büyük bir fırsat sunuyor. Biz de eğitim programımızda bunu en etkili şekilde yapmaya yönelik yöntem ve araçlar üzerinde durduk. Önümüzdeki dönemde benzer ve daha ileri düzeydeki eğitimleri Ankara’da düzenlemeye devam edeceğiz.”
SİYASETÇİLERE ÖZEL SAYFA
Facebook tarafından yapılan açıklamada, sosyal ağın kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, politikacılar ve savunuculuk grupları için özel olarak hazırladığı Devlet, Siyaset ve Savunuculuk sayfasına https://www.facebook.com/gpa adresi üzerinden Türkçe olarak ulaşılabildiğini de belirtildi.
Söz konusu kurum ve kişilerin, Facebook araç ve ürünlerini hedef kitleleriyle bağlantı kurmak için nasıl kullanabilecekleriyle ilgili bilgiler paylaşan bu sayfa üzerinden, kurumsal hesaplarla ilgili konularda yardım alma ve yeni özellik ve uygulamaları takip etme imkanı da sunuluyor.
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