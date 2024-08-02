Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Facebook açık mı, kapatılacak mı? Facebook erişim engeli getirildi mi, son durum ne? Facebook çöktü mü, kapandı mı?

        Facebook açık mı, kapatılacak mı? Facebook erişim engeli var mı, çöktü mü, son durum ne?

        Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından engellendi. Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından gözler Facebook'a çevrildi. Bu kapsamda sosyal medya kullanıcıları ''Facebook açık mı, kapatılacak mı'' sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Facebook erişim engeli var mı, son durum ne? İşte yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platform Instagram’a giriş yapılamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Alınan bu kararın ardından şirketin diğer sosyal medya platformu Facebook’a da erişim engeli getirilip getirilmediği merak ediliyor. Peki, Facebook açık mı, kapatılacak mı, erişim engeli var mı? Facebook çöktü mü, son durum ne?

        • 2

          FACEBOOK AÇIK MI, KAPATILACAK MI, ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?

          Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından engellendi.

          Instagram'ın engellenmesinin ardından şirketin diğer sosyal medya platform Facebook’a da erişim engeli getirilip getirilmediği merak konusu oldu.

          Facebook ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.

        • 3

          FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

          Instagram'ın BTK tarafından engellenmesi Facebook’u etkilemedi. Platforma kullanıcılar sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabiliyor.

          Facebook’a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar ilk olarak ağ bağlantısını kontrol etmelidir. Ardından telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığına bakılabilir.

          Bir sorun yaşıyorsanız uygulamanın son sürümünü telefona indirip tekrar deneyiniz. Sorun çözülmediği takdirde masaüstü veya diğer seçenekler ile giriş yapabilirsiniz.

        • 4

          INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

          ABD merkezli teknoloji şirketi META'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendi.

          BTK'nın resmi sitesinde konuyla ilgili olarak "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" açıklaması yapıldı.

        • 5

          KARARIN NEDENİ HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA

          BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

          Karar sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde erişim engelinin süresine ilişkin bilgi yer almıyor.

        • 6

          RE'SEN YETKİ KULLANILDI

          Öte yandan, CNBC-e tarafından edinilen bilgiye göre, BTK Instagram'ı erişime engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı.

          BTK'nın, Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldığı belirtiliyor. Re'sen kapatma kararlarında 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. Mahkemeden ilgili kararın bugün alınması bekleniyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Habertürk Anasayfa