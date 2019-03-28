Facebook'a 'konut ayrımcılığı' davası

ABD'de federal hükümet hedeflenmiş reklam uygulamalarının konut ayrımcılığına yol açtığı gerekçesiyle sosyal paylaşım sitesi Facebook'a dava açtı.

AA'nın haberine göre teknoloji haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre, Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı, Facebook'un hedeflenmiş reklam uygulamasının kiralık ve satılık konut ilanlarını, kullanıcıları yaş, cinsiyet, etnik köken ve mevcut ikamet adresi gibi demografik verilere göre seçici olarak göstermesinin Adil Konut Yasası hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle şirketi dava etti.

Bakanlık, hedeflenmiş reklamlardaki ayrımcı tercihlerin düzeltilmesine ilişkin Facebook ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı için olayı yargıya taşımaya karar verdiklerini belirtti.

Facebook, davayla ilgili yaptığı açıklamada, "Her ne kadar biz soruna çözüm bulma konusunda istekli olsak da Bakanlığın yeterli güvence olmadan kullanıcı bilgileri gibi hassas verilere erişmekte ısrar etmesi süreci sonuçsuz bıraktı. Bugünkü gelişme nedeniyle üzgünüz ancak soruna çözüm bulmak için insan hakları uzmanlarıyla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Davayı açan Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri Paul Compton ise "Her ne kadar yeni teknolojilerle karşı karşıya olsak da yarım asırdan fazla zaman önce kabul ettiğimiz adil konut yasaları gayet açık. Konut reklamlarında ayrımcılık yapmak kanuna aykırıdır. Reklamların hedef kitleye ulaşma sürecinin ticari sır niteliğinde veya anlaşılması güç olması, Facebook ve benzerlerinin kamu denetiminden ve yürürlükteki yasalardan muaf olduğu anlamına gelmez." diye konuştu.

İlk kez ProPublica adlı sivil toplum kuruluşu, 2016 yılında Facebook'un hedeflenmiş reklamlarının ayrımcılığa yol açabileceğini gündeme getirmişti. Kuruluş, hedeflenmiş reklamlarda kullanılan "etnik yakınlık" aracının siyasi ve Hispanik vatandaşların belirli ilanları görmesini engelleyebileceğine, bu ilanları konut ve iş ilanları olmasının federal kanunlara aykırılık oluşturacağına dikkati çekmişti.

Ardından Ulusal Adil Konut Hakkı İttifakı (NFHA) çatısı altında bir grup sivil toplum kuruluşu, geçen yıl ağustos ayında Adalet Bakanlığına yaptıkları şikayet başvurusunda, Facebook'un hedeflenmiş reklam uygulamasının ev sahiplerine kiralık ve satılık ilanlarını yalnızca belirli demografik gruplara gösterme olanağı sağlayarak vatandaşların konuta eşit ve adil erişimine engel olduğunu savunmuştu.

Facebook bu gelişmeler üzerine hedeflenmiş reklam uygulamasındaki ayrımcılığa yol açabilecek 5 bine yakın tercih seçeneğini programdan çıkarmıştı.

Facebook'un konut ayrımcılığı iddialarıyla ilgili Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı ile yürüttüğü ortak çalışma, bakanlığın şirketin kullanıcı veri tabanına erişimine izin vermemesi nedeniyle kesilmişti.