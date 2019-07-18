18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal medyada özellikle son dönemin en çok konuşulan uygulaması FaceApp, pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Çeşitli ülkelerde yaşayan ünlü ünsüz on milyonlarca kişi yaşlandırma fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Peki böyle bir çılgınlığa yol açan FaceApp nedir? Ne zaman kuruldu, uygulama özellikleri nelerdir? İşte detaylar...
FACEAPP NEDİR?
FaceApp uygulaması, iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Uygulamanın pek çok özelliği ücretsiz ancak, reklamsız/filigransız kullanım ve ek özellikler için Pro sürümünü edinmek gerekiyor ki FaceApp Pro sürümü için 1 aylık 23.99 TL, 12 aylık toplam 122.99 TL ve ömür boyu kullanım için ise 269.99 TL ödemek gerekiyor.
FACEAPP NE ZAMAN KURULDU?
FaceApp uygulamasının aslında ilk çıkış tarihi 2017 yılın başı. 2017 yılının Ocak ayında iOS için yayınlanan uygulama, aynı yılın şubat ayında Android platformuna da geldi. FaceApp, 2017 yılında 95 farklı ülkede en fazla indirilen ücretsiz uygulama olmayı da başarmıştı. Şimdi yine Türkiye başta olmak üzere iOS ve Android uygulama mağazalarında yine listenin zirvesine yerleşti.
FACEAPP'IN KURUCUSU KİMDİR?
Uygulamanın arkasında ise Rusya’dan bir adres var. FaceApp uygulamasını geliştiren Wireless Lab şirketinin merkezi St. Petersburg. FaceApp şirketinin kurucusu ve CEO’su ise Yaroslav Gonçarov.
2014 yılında FaceApp’i kuran Goncharov, daha öncesinde ise Rus teknoloji şirketi Yandex’in mobil platformunun liderliğini yapmış. Yaroslav Goncharov’un, Petersburg Devlet Üniversitesi’nden Bilgisayar Bilimleri üzerine master derecesi bulunuyor.
FACEAPP NASIL YAŞLANDIRIYOR?
FaceApp kullanıcıları fotoğrafları üzerinden yaşlandırırken, yapay zeka teknolojilerinden yararlanıyor. Kullanıcıların uygulama üzerinden elde ettiği yaşlı hallerini gösteren fotoğrafların gerçekçi yönünün arkasında da bu teknoloji yatıyor. Herhangi bir fotoğraftaki yüz, yapay sinir ağları kullanılarak değiştiriliyor, yaşlandırılıyor.
Yaşlandırma için telefonunuzun ön kamerasıyla fotoğraf çekebileceğiniz gibi, cihazınızın galerisinde yer alan fotoğrafları da kullanabiliyorsunuz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!