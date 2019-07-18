Sosyal medyada özellikle son dönemin en çok konuşulan uygulaması FaceApp, pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Çeşitli ülkelerde yaşayan ünlü ünsüz on milyonlarca kişi yaşlandırma fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Peki böyle bir çılgınlığa yol açan FaceApp nedir? Ne zaman kuruldu, uygulama özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

FACEAPP NEDİR?

FaceApp uygulaması, iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Uygulamanın pek çok özelliği ücretsiz ancak, reklamsız/filigransız kullanım ve ek özellikler için Pro sürümünü edinmek gerekiyor ki FaceApp Pro sürümü için 1 aylık 23.99 TL, 12 aylık toplam 122.99 TL ve ömür boyu kullanım için ise 269.99 TL ödemek gerekiyor.

FACEAPP NE ZAMAN KURULDU?

FaceApp uygulamasının aslında ilk çıkış tarihi 2017 yılın başı. 2017 yılının Ocak ayında iOS için yayınlanan uygulama, aynı yılın şubat ayında Android platformuna da geldi. FaceApp, 2017 yılında 95 farklı ülkede en fazla indirilen ücretsiz uygulama olmayı da başarmıştı. Şimdi yine Türkiye başta olmak üzere iOS ve Android uygulama mağazalarında yine listenin zirvesine yerleşti.

FACEAPP'IN KURUCUSU KİMDİR?

Uygulamanın arkasında ise Rusya’dan bir adres var. FaceApp uygulamasını geliştiren Wireless Lab şirketinin merkezi St. Petersburg. FaceApp şirketinin kurucusu ve CEO’su ise Yaroslav Gonçarov.

2014 yılında FaceApp’i kuran Goncharov, daha öncesinde ise Rus teknoloji şirketi Yandex’in mobil platformunun liderliğini yapmış. Yaroslav Goncharov’un, Petersburg Devlet Üniversitesi’nden Bilgisayar Bilimleri üzerine master derecesi bulunuyor.

FACEAPP NASIL YAŞLANDIRIYOR?

FaceApp kullanıcıları fotoğrafları üzerinden yaşlandırırken, yapay zeka teknolojilerinden yararlanıyor. Kullanıcıların uygulama üzerinden elde ettiği yaşlı hallerini gösteren fotoğrafların gerçekçi yönünün arkasında da bu teknoloji yatıyor. Herhangi bir fotoğraftaki yüz, yapay sinir ağları kullanılarak değiştiriliyor, yaşlandırılıyor.

Yaşlandırma için telefonunuzun ön kamerasıyla fotoğraf çekebileceğiniz gibi, cihazınızın galerisinde yer alan fotoğrafları da kullanabiliyorsunuz.