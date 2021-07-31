Hamilton, başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 15.419 saniyelik derecesiyle kariyerinde 101. kez ilk cebin sahibi oldu.

Büyük Britanyalı sürücünün takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 0.315 saniye farkla ikinciliği, liderden 0.421 saniye yavaş turlayan Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti.

Macaristan'da 70 tur üzerinden koşulacak yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.