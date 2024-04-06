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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 F1 Japonya Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Verstappen'in oldu - Motor Sporları Haberleri

        F1 Japonya Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Verstappen'in oldu

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'sinde sırama turları gerçekleşti. 5,8 kilometre uzunluğundaki pistte pole pozisyonunu 1.28.197'lik derece elde eden Max Verstappen oldu. Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez ise ikinci sırayı elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:03
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        Japonya'da pole Verstappen'in
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sezonun dördüncü yarışına Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

        Suzuka'da yer alan 5,8 kilometre uzunluğundaki Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1.28.197'lik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

        Sezonun ilk 4 yarışında da "pole" pozisyonunu kazanan Hollandalı sürücünün 0.066 saniye arkasında Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) ikinci, İngiliz Lando Norris (McLaren) ise liderin 0.292 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

        Sezonun ilk iki yarışında Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaştı. Sezonun üçüncü etabı olan Avustralya Grand Prix'sini ise Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

        Japonya Grand Prix'si yarın TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.

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