"O yüzden araçların eskiden olduğundan daha güvenli olması iyi bir şey, ama bariyerlerin sorun yaşamaması ve aracın o şekilde alev almaması gerekiyor, o şekilde alev almaması için birçok önlem var o yüzden orada ne oldu bilmiyorum. Bu aşamada bir şey demek zor ama önemli olan çıkabilmiş olması.”