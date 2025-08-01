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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 F1'de sıradaki durak Macaristan - Motor Sporları Haberleri

        F1'de sıradaki durak Macaristan

        Formula 1'de heyecan sezonun 14. etabı Macaristan Grand Prix'siyle sürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:44 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:44
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        F1'de sıradaki durak Macaristan
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 14. etabı Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek.

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 3 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

        Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Oscar Piastri (Avustralya): 266 puan

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250

        3. Max Verstappen (Hollanda): 185

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        4. George Russell (Büyük Britanya): 157

        5. Charles Leclerc (Monako): 139

        TAKIMLAR

        1. McLaren: 516

        2. Ferrari: 248

        3. Mercedes: 220

        4. Red Bull: 192

        5. Williams: 70

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