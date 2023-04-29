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F ile başlayan kız isimleri: F harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Dünyaya yeni gelecek her bebek, ailesi için büyük bir mutluluk ve heyecan kaynağı oluyor. Hamileliğin ilk dönemlerinde cinsiyetini öğrenmek için sabırsızlıkla bekleyen anne ve babalar, bu süreç tamamlandığında bebeklerinin cinsiyetine uygun en anlamlı ismi bulmak için harekete geçiyor.

Giriş: 29.04.2023 - 00:45 | Güncelleme: ABONE OL
F ile Başlayan Kız İsimleri: F Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

İsim araştırma konusu hem merakla hem de büyük bir keyifle geçen özel bir dönemdir. Ancak birden fazla isim beğenildiğinde zorlayıcı bir sürece de dönüşebiliyor. Eğer yakın zamanda bir kızınız olacağını öğrendiyseniz ve F ile başlayan kız isimleri dikkatinizi çekiyorsa bu içerik tam size göre! F harfi ile başlayan kız bebek isimlerini ve içerdiği anlamları sizler için araştırdık.

F ile Başlayan Kız İsimleri

Modern zamana uygun, nadir kullanılan, geleneksel ya da Kur’an’da geçen isimler, pek çok internet kullanıcısının araştırdığı önemli konulardan biridir. Belli dönemlerde ise F harfi ile başlayan kız bebek isimleri, internet üzerinden en çok aranan konular arasına girmektedir. Sizler için hazırladığımız F ile başlayan kız bebeği isim önerilerini inceleyerek, bebeğiniz için en doğru ismi bulabilirsiniz.

F Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • Faden: İplik
  • Fadıla: Fazilet sahibi kadın
  • Fadime: Çocuğunu sütten kesen kadın, saf ve temiz kadın
  • Fahika: Maneviyatı yüksek olan
  • Fahire: Kıymetli, övünülecek kadın
  • Fahriye: 1) Koşuk ya da kasidelerde şairin kendini övdüğü bölüm. 2) Karşılıksız yapılan iş, iyilik.
  • Fahrünnisa: Erdemli, övünen ve onurlu kadın
  • Farise: Anlayışlı, ferasetli, süvari, atlı
  • Fatma: 1) İffetli, saf ve temiz kadın. 2) Hz. Muhammed’in kızının adı.
  • Fatoş / Fadiş: Fatma isminin halk dilinde kısaltılmış hali
  • Faize: İstediği şeylere kavuşan, başarılı kadın
  • Farah: Anlayış, mutluluk neşe, feraha erme
  • Fazıla: Ahlaklı, erdemli
  • Fazilet: Ahlaklı, erdemli yaşama
  • Faziye: Temiz ve erdemli
  • Fehime: Akıllı kadın
  • Ferah: Rahatlık, gönül açıklığı, havadar
  • Feray: Aydınlık ay
  • Feraye: Ay ışığı, ayın parlaklığı
  • Ferda: Gelecek olan, yarın
  • Ferdane: Birlik, teklik
  • Ferhan: Memnun, mesut, mutlu
  • Ferhunde: Kutlu ve mübarek olan, uğurlu kişi
  • Feride: İstediği gibi hareket eden, eşi olmayan
  • Feriha: Rahat ve ferah bir hayat yaşayan, sevinçli kişi
  • Feryal: Gözleri ışık saçan kız,
  • Ferzan: İlim, bilim
  • Fethiye: Fetheden
  • Fevziye: Allah’ın bereketi, üstün olan
  • Feyman: Ahlak açısından olgunluğa ulaşan
  • Feyza: Bolluk, verimlilik, suyun taşarak akması
  • Feza: Uzay
  • Fidan: 1) Yeni yetişmekte olan ağaç. 2) Zarif ve narin.
  • Figen: Çiçek demeti
  • Fikret: Fikir, niyet
  • Fikriye: Fikir ile ilgili, fikir ile oluşturulan
  • Filiz: 1) İnce vücutlu. 2) Tohumdan çıkan yeni bir uç. 3) Cevher.
  • Firdevs: Cennet bahçesi
  • Firuze: 1) Mutlu, şanslı, talihli. 2) Yeşil ve mavi renk aralığında olan doğal taş.
  • Fitnat: Hızlı kavrama, zihin açıklığı
  • Fulya: Rengi sarı olan güzel kokulu çiçek
  • Fulin: 1) İç güzellik. 2) Güzel kokan çiçek.
  • Fulden: 1) Güzel gözlü. 2) Ceylan. 3) Ay parçası.
  • Funda: Kurak iklimde yetişen çalı türü, ağaç
  • Füreyya: Parlak ve ışıltılı günler
  • Füruzan: Parlak
  • Füsun: Sihir, büyü, büyüleyici ve şaşırtıcı güzellik

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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