"HAYATIMDA İLK DEFA BU KADAR KORKTUM"

Hayatımda ilk defa bu kadar korktum. Hani hep deriz ya; 'Bir anda herşey değişebilir', 'Yarın ölecekmiş gibi yaşa...' İşte 'o an' her an olabilir, onu çok net deneyimledim. Çok şükür iyiyiz. Ancak sonradan öğrendim ki bize çarpan teknenin ışıkları yanık değilmiş ve kaptan alkollüymüş...