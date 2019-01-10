Vücudundan örnek alınmıştı

'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Serkan İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle geçen yıl Haziran ayında dava açıldı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, mahkeme Sercan İpekçioğlu'nun suç işleme kastıyla hareket etmediğin anlaşıldığını belirterek beraatına karar verdi. Beraat kararının ardından Ezhel hakkında yeni bir dava daha açıldı.



UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ



Bu suçtan yargılanmasına devam edilen Sercan İpekçioğlu hakkında 3. bir dava daha açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında vücudundan örnek alındığı anlatıldı. Bu örneklerin sonucunda ünlü rapçinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.



5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Savcılık Sercan İpekçioğlu hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İpekçioğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.