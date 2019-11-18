Türkçe rapin çeşitli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu. Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol.

2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur. 2017 yılında Ais Ezhel olan mahlasını sadece Ezhel yaparak kariyerine devam etme kararı aldı.