"2 KEZ DÜŞÜK YAPTIM"

Geçen sene 2 kez düşük yaptım. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor '5-6 ay ara verin' dedi. Ben sandım ki; evleneceğim, isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş.

Sonra 'Ben beklemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık. Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler.