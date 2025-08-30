Habertürk
        Ezgi Şenler: Evlilik teklifini beklemiyordum - Magazin haberleri

        Ezgi Şenler: Evlilik teklifini beklemiyordum

        Çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile Beykoz'da nikâh masasına oturan Ezgi Şenler, açıklamalarda bulundu: Teklif, hiç beklemediğim bir anda evdeyken geldi. Eve girdiğimde; "Ömer, evde birisi var" diye bağırdım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 10:59 Güncelleme: 30.08.2025 - 11:23
        "Evlilik teklifini beklemiyordum"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile Beykoz'da evlendi. Aile bireyleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı düğün töreni öncesi Şenler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Ezgi Şenler; "Teklif hiç beklemediğim bir anda evdeyken geldi. Eve girdiğimde ben 'Ömer, evde birisi var' diye bağırdım. Aslında Ömer bana sürpriz hazırlamış. Evlilik teklifi baş başayken gerçekleşti. Şu anda da fazlasıyla heyecanlıyız" dedi.

        Evle alakalı hazırlıkların devam ettiklerini söyleyen Ezgi Şenler; "Evin hazırlıkları hâlâ devam ediyor. Henüz tam bitmedi. İşlerden kaynaklı da hemen balayına gitmeyeceğiz. Hatta yarın Ömer'in çok yakın arkadaşının bir düğünü var, ilk başta o düğüne gideceğiz" diye konuştu.

        Öte yandan 7 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu da yakın arkadaşı Ezgi Şenler'in düğününe katıldı. Geçtiğimiz günlerde denizden çıkarken üzerine çocuk düşen ve boynundan sakatlanması sonucu boyunlukla gezen Helvacıoğlu; "Hep takmam gerekiyor ama bazen ben evde kaçamaklar yapıyorum. Bir süre daha böyle takmaya devam edeceğim. El parmaklarımla alakalı bir sorun yaşamıştım bu olaydan sonra. Sinirlerle alakalı bir problem oldu. Çok zorlu bir süreç geçirdim. Daha yeni yeni düzelmeye başladım. Kaza yani böyle bir şey yaşadık. Anlattığımda komik geliyor ama bu tür kazaların yaşanabilme ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı.

        Hamilelik sürecinden de bahseden İrem Helvacıoğlu; "Her şey yoluna az kaldı. Rahat takılıyorum bir süre daha var diye. İsime de karar verdik, ben buldum. Hemen paylaşmayı düşünmüyoruz. Benim hiç aşermem olmadı. Başlarda aşırı ekşi şeyler aşerdim. Buzdolabında limon görmek bile hoşuma gidiyordu. Doğumumu da İstanbul'da planlıyorum" diye konuştu.

        Ayrıca setleri de çok özlediğini dile getiren İrem Helvacıoğlu; "Önce çocuğumuzu sağlıkla kucağınıza alalım. Sonrasında inşallah setlere de döneriz evet ama çok özledim" dedi.

        #Ezgi Şenler
        #Ömer Gürgen
        #İrem Helvacıoğlu

