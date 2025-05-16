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        Haberler Objektife Takılanlar Ezgi Mola: Oğlumu parka getirdim - Magazin haberleri

        Ezgi Mola: Oğlumu parka getirdim

        Ezgi Mola, oğlu Can Aksakallı ile Yeniköy'de görüntülendi. Mola, "Oğlumu parka getirdim birazcık oynadık. Şimdi de eve gideceğiz, oğlumla ilgileniyorum sadece başka bir şey yapmıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 09:24 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:34
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        "Oğlumu parka getirdim"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ezgi Mola, oğlu Can Aksakallı ile birlikte Yeniköy'de objektiflere yansıdı.

        Can bebeğin yüzünü ilk kez gösteren Ezgi Mola, "Oğlumu parka getirdim birazcık oynadık. Şimdi de eve gideceğiz, oğlumla ilgileniyorum sadece başka bir şey yapmıyorum. Yaz geldi zaten, şimdilik buradayız ama biliyorsunuz eşim Mustafa gidecek o yüzden biz de bir noktada gideceğiz" dedi.

        Yaz sezonunu İstanbul'da geçirmeyeceğini söyleyen Mola, "Yazı İzmir'de geçireceğiz. Eşimin işleri orada malum biz de orada olacağız" ifadelerini kullandı.

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        #ezgi mola
        #Can Aksakallı
        #Mustafa Aksakallı

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