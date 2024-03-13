REKLAM advertisement1

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Ezgi Mola, 3.5 aylık oğluyla birlikte güzel havanın keyfini çıkardı. Oğlu uyurken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mola, şunları söyledi; “Daha evdeyken uyudu. Güzel bir hava var. Güneşi görünce çıkalım dedik."

Anneliğin güzel geçtiğini ifade eden Ezgi Mola; “Hayatımda pek bir şey değişmedi. Herkesin söylediği uyku düzeni oluyor. Ben biraz da gece yaşayan biriydim. O yüzden çok sıkıntım olmuyor. Onun ritmine göre ayak uydurabiliyorum. Öğüt vermek istemem ama ne olacak ki bir sene... Onun hatırına çiğ tavuk yeriz. Kendime oyun arkadaşı buldum. Onunla oynamak eğlenmek çok güzel. 3 aylık bir bebek gibi görüyorsunuz ama her şeyi anlıyor."

REKLAM

"İYİ BİR KARIŞIM" Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ve oğlu Can ile birlikte birkaç ay önce böyle görüntülenmişti. Ezgi Mola, "Can kime benziyor?" sorusuna; "İlk doğduğunda tamamen Mustafa'ya benziyordu. Şimdi bana da benzemeye başladığını söylüyorlar. Gözlerini çok benzetiyorlar. Annem, benim 72 günlük fotoğrafımı gösterdi birebir bana benziyor ama ikimize de benziyor. İyi bir karışım, güzel bir çalışma" diye yanıt verdi.

"ŞİMDİLİK İŞ YAPMAK İSTEMİYORUM" Ünlü oyuncu, bir süre daha setlerden uzak kalacağını söyledi. Bebeğiyle ilgilenmek istediğini söyleyen Ezgi Mola; “Şimdilik iş yapmak istemiyorum. Reklam çekimlerim devam ediyor. Orada set hevesimi de alıyorum. O yüzden dizi ya da film gibi bir şey çok erken” diye konuştu. Şimdilik bakıcı tercih etmediğini belirten Mola, "Zamanla ihtiyacımız olacak. Daha fazla sete gitmem gereken zamanlar da olacak. Şu an annem yardım ediyor. Düzenli yanımda olması gereken biri olacak” dedi.

"MELEK GİBİ BİR İNSAN" Cihan Ayger - Merve Dizdar Yakın dostu Merve Dizdar’ın Cihan Ayger ile ilişkisi hatırlatılan Ezgi Mola, arkadaşının adına çok mutlu olduğunu belirtti; "O, benim canım. Çocuğun güncel halini atıp duruyorum. Bir ay oldu herhalde görmeyeli. Onun adına çok mutlu oluyorum. Merve, mutluluğu en çok hak eden insanlardan biri, melek gibi bir insan Merveciğim."

"ENİS ARIKAN HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMEDİ" Uzun bir süredir Enis Arıkan ile araları bozuk olan Ezgi Mola, bu konu hakkında konuşmak istemedi. Mola: “O konuda bir şey söylemek istemem” demekle yetindi.