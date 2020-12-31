Ezgi Mola tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. YouTube kanalı da bulunan Mola Tanınmış Kişileri Seviyorum isimli serisi oldukça beğenilmektedir. Peki, , Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında ve nereli? İşte Ezgi Mola biyografisi...

EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Mercan Ezgi Mola olan güzel oyuncu İstanbul’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı. Şimdilerde Masumlar Apartmanı isimli dizide Safiye karakterine hayat vermektedir.

FİLMLERİ

Organize İşler Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak

Aydede (2018) - Rabia

Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018) - Arzu

Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide / Melike

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim

Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim

Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül Neimoğlu

Soğuk (2013) - Boncuk

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)

Celal ile Ceren (2013) - Ceren

Pazarları Hiç Sevmem (2012)

Dedemin İnsanları (2011) - Fatma

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide

Veda (2010) - Latife Hanım

Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu

Organize İşler (2005) - Berrak

DİZİLERİ

Masumlar Apartmanı (2020) - Safiye Derenoğlu

Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)[4]

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020)

Kötü Yol (2012) - Leman Aksular

Yalan Dünya (2012) - Şenay (konuk oyuncu - 17. Bölüm)

Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal Sertel

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe

Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın

Sınıf (2008) - Esra

Kolay Gelsin (2008) - Kezo

Senden Başka (2007) - Hayriye

Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay

Görünmez Adam (2004)

Sevinçli Haller (2004)

Sultan Makamı (2003) - Seda

Unutma Beni (2002) - Seda

Karate Can (2000)

SAHNE GÖSTERİLERİ

Alice Müzikali (2019-günümüz) / Zorlu PSM

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015)

Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban / DOT

Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen / BKM

Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya / BKM

Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM

Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen / MSM

Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen / MSM

Yalancı (2003) - İlker Ayrık / MSM

Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen / MSM

Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel / ATT

REKLAM FİLMLERİ

Eti Form - (?)-

Boyner - 2015

İpana - 2015

Defacto - 2013

Patos - 2013

Oriflame - 2015

Eti Browni - 2019-

Avon - 2019-

Eti Browni - 2020-

Avon - 2020-

Ford - 2020-