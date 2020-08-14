Bir süredir işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla gündeme geldi.

Sevgilisi ile Çeşme'de tatil yapan Mola, bu pozunu "Ben, Bıdı'm ve Suşi'm... Gayet inanabileceğimiz bir fotoğraf" notuyla takipçileriyle paylaştı.