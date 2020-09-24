Ezgi Eyüboğlu: Her şey yolunda - Magazin haberleri

Şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Eyüboğlu, Engin ile ilgili sorulan soruya, "Her şey yolunda" diyerek yanıt verdi.