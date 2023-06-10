"KAPI KAPI DOLAŞIP KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ ARIYORUZ"
Kardeşinin ölümüne yol açan sürücünün serbest bırakılmasının doğru olmadığını ve cezalandırılması için mücadele ettiğini anlatan Elif Kara Yiğit, şu ifadeleri kullandı:
"Kardeşim için bir imza kampanyasını gündeme getirdik. Herkesin bize elinden geldiğince destek olmasını istiyoruz. Biz adalet aramaktan kardeşimizin acısını yaşayamadık. Kazadan hemen sonra adalet arayışımıza başladık ve 1 yıldan uzun süre oldu hala devam ediyoruz. Biz kapı kapı dolaşıp kamera görüntülerini arıyoruz. Daire daire dolaşarak görgü tanığı var mıdır diye küçükte olsa bir şey arıyoruz. Biz bile bunu yaparken, yetkililer tarafında neden bir delil bulunmaya çalışılmıyor? Olayın olduğu yer çok işlek bir yer. Hiçbir şekilde kamera kaydı bulunamadı deniliyor. Dolaşırken elinde görüntü olan insanlarla da karşılaştık ama daha sonra bizimle iletişime geçmiyorlar. Bizim tek isteğimiz görüntüler ortaya çıksın ne ise biz de bilelim sonucu sadece bunu istiyoruz. Kardeşim üniversiteye dahi gidemezken bunu yapan insan, ödül verilir gibi şehir değiştirip, üniversiteye gidebiliyor. Biz kardeşimizi kaybetmişiz, bu cinayete neden olan kişi üniversiteye gidebiliyor. Elinde en ufak bir fotoğraf dahi olan bir kişi var ise lütfen bizimle iletişime geçsin. Biz aile olarak sadece suçlunun ceza almasını istiyoruz."