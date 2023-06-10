"G.ANTEP'İN EN İŞLEK CADDELERİNDEN BİRİNİN MOBESE GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILAMIYOR"

Elif Kayra Yiğit, sosyal medyada başlattığı kampanyada, Osman S:'nin kardeşini hayattan kopardığını vurgulayarak, "Kardeşim hayatta değil ama bu ehliyetsiz sürücü dışarıda dolaşıyor. Yargılama hala devam ediyor ama Osman S. tutuksuz. Gaziantep'in en işlek caddelerinden birinin mobese görüntülerine ulaşılamıyor? Bu görüntüler nerede? Tutukluluk talebi çıkmasına rağmen ertesi gün tahliye edildi. Benim kardeşim henüz 17 yaşındaydı. Kardeşimi bizden koparıp soğuk toprağa veren bu katilin tutuklanması için son nefesime kadar çabalamaya devam edeceğim. Benim kardeşimin canı bu kadar mı ucuz? Bir insanın hayatı bu kadar mı ucuz? Adalet bir gün herkese lazım olacak. Umarız o gün kimse için geç olmaz. Çünkü biz kendi canımızı kaybettik. Başka canlar yanmasın diye biz bir çaba içerisindeyiz. Herkesten duyarlılık bekliyoruz" ifadeleriyle destek istiyor.

Elif Yiğit tarafından başlatılan imza kampanyasına şu ana kadar 21 bin 508 kişi imza vererek destek oldu.