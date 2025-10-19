Eyüpsultan'da otomobil, park halindeki 8 araca çarptı

Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi Çağlar Sokak'ta yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle bir minibüs bahçe duvarında asılı kalırken, sürüklenen bir otomobil de bina duvarıyla başka bir aracın arasında sıkıştı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan incelemede, olayda 1 minibüs ve 7 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.