        Haberler Gündem Eyüpsultan'da otomobil, park halindeki 8 araca çarptı

        Eyüpsultan'da otomobil, park halindeki 8 araca çarptı

        İstanbul Eyüpsultan'da otomobiliyle yokuş aşağı inen sürücünün çarptığı park halindeki 1 minibüs ve 7 otomobilde hasar oluştu. Kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 07:12 Güncelleme: 19.10.2025 - 07:13
        Otomobil, park halindeki 8 araca çarptı
        Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi Çağlar Sokak'ta yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

        AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle bir minibüs bahçe duvarında asılı kalırken, sürüklenen bir otomobil de bina duvarıyla başka bir aracın arasında sıkıştı.

        SÜRÜCÜ YAKALANDI

        İhbar üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

        Yapılan incelemede, olayda 1 minibüs ve 7 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Eyüpsultan
        #haberler
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
