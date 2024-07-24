Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor, Senegalli golcü Mame Thiam'ı transfer etti - Futbol Haberleri

        Eyüpspor, Senegalli golcü Mame Thiam'ı transfer etti

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor'dan Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 20:22 Güncelleme: 24.07.2024 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eyüpspor, Senegalli golcüyü açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Eflatun Sarılılar, Pendikspor'dan Mame Thiam'ı renklerine bağladı.

        İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Senegalli forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında Thiam'in uzun yıllardır Türkiye'de oynayan önemli bir golcü olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezon Kayserispor ve Pendikspor'da 18 gol ve 7 asistle 25 gole katkı yaparak önemli bir performans sergiledi. İnşallah bu sezon Eyüpspor'da da kendisinden aynı performansı bekliyoruz. Transferin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Pendikspor Kulübüne teşekkür ederiz. Her iki tarafa da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        "GELMEDEN ÖNCE ARDA HOCAYLA DA KONUŞTUK, ÇOK MUTLUYUM"

        Mame Thiam da transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Arda hocayla da konuştuk. Neler yapabileceğimi biliyorum. Elimden geldiğince tecrübemle Eyüpspor'a katkı sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        "Hurdacı" olarak bilinen suç örgütüne operasyon: Kilolarca altın, onlarca gayrimenkul ve lüks araçlar...
        "Hurdacı" olarak bilinen suç örgütüne operasyon: Kilolarca altın, onlarca gayrimenkul ve lüks araçlar...
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        Habertürk Anasayfa