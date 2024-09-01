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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'dan transfer açıklaması - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor'dan transfer açıklaması

        Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 23:52 Güncelleme: 01.09.2024 - 23:52
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        Eyüpspor'dan transfer açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "GÜZEL BİR FUTBOL AKŞAMI OLDU"

        Kulaksız, “106 yıllık tarihimizde ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Bugün çok değerli bir rakiple karşılaştık. İlk 4 haftada 8 puan bizim için iyi. Sezon başında koyduğumuz hedefte mütevazı bir takımla ligde kalıcı olmayı amaçlamıştık. Ligde çıkabildiğimiz en üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Güzel bir futbol akşamı oldu. Umarım bu başarılara önümüzdeki haftalarda da devam ederiz” diye konuştu.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Fatih Kulaksız, "Çalışmalarımız devam ediyor. Arda hoca, teknik heyet ve scout ekibimizle ortak çalışıyoruz. Geçen hafta 6 numara bölgesine Jonjo Shelvey'i transfer ettik. İki stoper ve bir sağ bek transfer etmek istiyoruz. Sağ bekte 2-3 alternatifimiz var. İmzaya da yakın 2-3 isim var. Trabzonspor maçından sonra transferlerin üzerinden geçmeyi planlamıştık. Potansiyelli bir genç stoper almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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