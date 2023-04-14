Eyüpspor, Arda Turan ile anlaştı!

Futbolculuk kariyerinde birçok efsane teknik direktör ile çalışma fırsatını bulan Arda Turan, Eyüpspor ile ilk kez saha kenarına geçecek. Teknik direktörlük deneyimine Spor Toto 1. Lig'de başlayan genç çalıştırıcı, Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

31 maçta 17 galibiyet alan Eyüpspor, 57 puan ile Spor Toto 1. Lig'in üçüncü sırasında bulunuyor. İstanbul temsilcisi 16 Nisan'da Göztepe, 22 Nisan'da Pendikspor, 29 Nisan'da ise Tuzlaspor ile karşılaşacak.

İHA'nın haberine göre Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştı. Arda, bugün resmi imzayı atacak ve ardından ilk idmanına çıkacak.

Deneyimli futbolcu, Süper Lig'de ise 215 maçta görev alıp, 36 kez rakip agları sarstı. Ligde Galatasaray'la 166, Medipol Başakşehir'le 34 ve Manisaspor'la da 15 maça çıktı.

İspanya'nın iki önemli kulübünde 6 sezon geçiren ve 233 maça çıkan Arda Turan, toplam 37 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ile Türkiye'de 3 kez kupa sevinci yaşayan Arda, Atletico Madrid ve Barcelona ile İspanya kariyerinde tam 11 kupa kaldırdı.

Sarı-kırmızılı forma altında 32 gol atan Arda Turan, Manisaspor ve Medipol Başakşehir'de ise ikişer kez meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Oyuncunun Galatasaray'daki ikinci dönemi 6 Ağustos 2020'de başladı. Futbola başladığı kulübe deneyimli bir futbolcu olarak dönen Arda Turan, Galatasaray'daki ikinci döneminde Süper Lig'de 39, Avrupa kupalarında 6 ve Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıktı. Yalnızca ligde 4 kez gol sevinci yaşadı.

Arda Turan, bu dönemde sarı-kırmızılı forma altında bir Süper Lig, bir Türkiye Kupası, bir de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Arda, Galatasaray'daki ilk döneminde 189 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 44 kez ağları havalandırmayı başardı.

REKOR BEDELLE GİTTİĞİ ATLETICO'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ

Arda Turan, 24 yaşındayken 2011 yılında rekor bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu.

Tecrübeli futbolcu, 13 milyon avroya İspanyol ekibinin kadrosuna katılırken, bu rakam o dönem Türkiye'den transfer edilen yerli bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

Arda Turan, 4 sezon formasını giydiği Atletico Madrid'de önemli başarılara imza attı.

Tecrübeli oyuncu, İspanyol ekibiyle çıktığı 178 resmi müsabakada 22 gol kaydetti.

Milli futbolcu, Atletico Madrid'de bir İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), bir Kral Kupası, bir UEFA Avrupa Ligi, bir İspanya Süper Kupası ve bir UEFA Süper Kupa olmak üzere 5 şampiyonluk elde etti.