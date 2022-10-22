Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 21'e çıkardı. Beşinci yenilgisini yaşayan Sakaryaspor ise 15 puanda kaldı.

Eyüpspor'un 45+3. dakikada Sinan Kurt ile kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

51. dakikada Sakaryaspor'da Hurşit Taşcı, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Hurşit, Sinan Kurt'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen maçın hakemi Ömer Faruk Turtay, sarı kartı iptal etti ve Hurşit Taşcı'ya kırmızı kartını gösterdi.

60. dakikada Eyüpspor, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Uğur Demirok'un kafa vuruşunda top Çağlayan Menderes'ten döndü. Pozisyonu VAR ekranından izleyen müsabakanın hakemi Ömer Faruk Turtay, Çağlayan'ın meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 62. dakikada topun başına geçen Eze, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi ve penaltı atışını değerlendiremedi.

70. dakikada Eyüpspor'un Uğur Demirok ile kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Bu pozisyonda Uğur Demirok'a pası veren oyuncunun ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Eyüpspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Temel, Emrah Ünal

Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Uğur Demirok, Claro (Dk. 38 Alpaslan Öztürk), Ömer Bayram, İbrahim Akdağ (Dk. 16 Taşkın İlter), Sinan Kurt (Dk. 75 Ahmet Ildız), Cenk Ahmet Alkılıç, Recep Niyaz, Babel (Dk. 75 Pa Dibba), Eze

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 80 İsmail Erdoğan), Donkor, Çağlayan Menderes, Hüsamettin Tut, Nalepa (Dk. 79 Hakan Yavuz), Yasin Pehlivan, Emirhan Aydoğan (Dk. 73 Serkan Odabaşoğlu), Woolery (Dk. 73 Roshi), Hurşit Taşcı, Kasongo

Goller: Dk. 6 Kasongo (Penaltıdan) (Sakaryaspor), Dk. 32 ve 90+2 Recep Niyaz (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 51 Hurşit Taşcı (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Çağlayan Menderes, Dk. 38 Hüsamettin Tut, Dk. 62 Yasin Pehlivan, Dk. 85 Serkan Özbalta (Teknik direktör) (Sakaryaspor), Dk. 76 Murat Uçar, Dk. 77 Ahmet Ildız, Dk. 89 Uğur Demirok (Eyüpspor)