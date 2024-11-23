Eyüpspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İkas Eyüpspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında İkas Eyüpspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Eyüpspor'un golünü 27. dakikada Ahmed Kutucu kaydederken; konuk takımın golleri ise 55'te Dal Varesanovic ve 75'te Ali Sowe kaydetti.
AKINTOLA'DAN 2 ASİST!
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Karadeniz temsilcisi, ikinci yarı geri dönüşe imza attı ve sahadan 2-1 ayrılmasını bildi. Mavi-yeşilli ekipte David Akintola, yaptığı 2 asistle yıldızlaştı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor 4 maç sonra kaybetti ve 22 puanda kaldı. Rizespor ise 16 puana yükseldi.
Ligin 14. haftasında Eyüpspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.