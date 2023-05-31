Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 6. sırada tamamlayan ve play-off 1. turunda 5. basamaktaki Sakaryaspor ile eşleşen Eyüpspor, deplasmanda oynadığı, normal süresi 0-0 biten mücadelede, Alpaslan Öztürk'ün 120+2. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

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