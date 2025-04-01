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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Eyüp Saka: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık - Trabzonspor Haberleri

        Eyüp Saka: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

        Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, Inter karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 22:30 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:30
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        "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
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        UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final maçında İtalya'nın Inter takımını sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor yarı finale yükseldi. Bordo-mavililer yarı finalde Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşılaşacak.

        Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, milli ara nedeniyle takımla birlikte yeterli çalışma fırsatı bulamadıklarını belirterek, "Takımla birlikte sadece 4-5 gün çalışabildik. Bu süre içinde Inter takımını analiz ettik ve nasıl bir stratejiyle oynayacağımızı belirledik. Yaptığımız analizler doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık ve oyuncularımız da buna doğru şekilde karşılık verdi. Hak ettiğimizi düşündüğüm bir galibiyet aldık" dedi.

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        "EKREM'İN BU MAÇIN KAHRAMANI OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

        Maç öncesinde Ekrem Terzi'ye sahada etkili olacağını vurguladığını belirten Saka, "Ekrem maça 11'de başlamadığı için morali biraz bozulmuş olabilir. Ancak ona, 90 dakika boyunca katkı sağlayacağını ve maçın kahramanı olabileceğini söylemiştim. O da sahaya girerek doğru bir cevap verdi" ifadelerini kullandı.

        "İKİNCİ YARIYA DAHA İYİ BAŞLADIK"

        Devre arasında oyuncularıyla ilk yarıda yapamadıkları konular üzerine konuştuklarını belirten Saka, "Oyuncularımıza sahada neleri eksik yaptığımızı anlattık. Bu hataları düzeltmemiz halinde daha iyi olacağımızı söyledik. İkinci yarıya daha iyi başladık ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Disiplinli bir çalışma içerisindeyiz ve bunu sahaya yansıtmaya devam edeceğiz" dedi.

        "TARAFTARIMIZ İNANILMAZ BİR DESTEK VERDİ"

        Trabzonspor taraftarının kendilerine büyük bir güç kattığını ifade eden Eyüp Saka, "Taraftarlarımıza söyleyecek söz bulamıyorum. İnanılmaz bir destek verdiler. Bu destek bizi sahada daha güçlü kıldı. Biz onlarla çok daha güçlüyüz. Her hoca gibi benim de hedeflerim var ve saha kenarında kendimi günün şartlarına uygun şekilde geliştirmeye gayret ediyorum. Bu çalışmalar bizi nereye getirecek, hep birlikte göreceğiz" dedi.

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        "EROL CAN BİZİ SAHADA GÜÇLENDİRDİ"

        Takımın iki kalecisinin sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini hatırlatan Saka, "İki kalecimiz de sakattı ancak Erol Can'ın varlığı onları aratmadı. Sahada güçlü durmamızı sağladı. Penaltı kurtaracağı içime doğmuştu" dedi.

        "OYUNCULARIMIZIN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ"

        Trabzonspor altyapısının önemine vurgu yapan Saka, "Her zaman oyuncularımızın potansiyeline inanıyoruz. Doğru planlama ile onları Türk futboluna kazandırabiliriz. Fatih Hoca da yeni göreve başladı, henüz bir görüşmemiz olmadı ama önemli çalışmalar yapıyor. O da bizim gibi Trabzonspor'un altyapısından yetişmiş, efsane olmuş bir isim. Aynı düşünceleri paylaştığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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