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Haberler Futbol 1. Lig Adanaspor

Eyüp Arın: "Başkanımla görüşeceğim"

Adanaspor teknik direktörü Eyüp Arın, Denizlispor'a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu

Giriş: 20.12.2022 - 00:38 | Güncelleme: ABONE OL
Eyüp Arın:

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Altaş Denizlispor'a 3-2 yenilen Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, "Maçtan sonra başkanımla da görüşeceğim. Kendim ile alakalı yapılması gereken neyse onu yapmaya hazırım." dedi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hikayesi çok farklı bir maç oynadıklarını söyledi.

Birçok gol pozisyonunu değerlendiremediklerini belirten Arın, şunları kaydetti:

"Maçın başlangıç düdüğüyle girdiğimiz gol pozisyonunu değerlendiremedik fakat arkasına yediğimiz golle geriye düştük. Tekrar oyundaki üstünlüğümü ele aldığımız sırada kontradan yediğimiz golle iki farklı geriye düştük. Oyunsal olarak baktığımızda üstün göründüğümüz ve istatistiklere baktığımızda her yönüyle üstün oynadığımız bir maç oynadık. Fakat bu skora yansımadıktan sonra istediğin kadar istatistiklerde iyi ol. Geçerli olan skor tabi."

Önemli bir maçı kaybettiklerini dile getiren Arın, "Çok üzgünüm ve çok üzgünüz. Ama kendimi de eleştiriyorum. Maçtan sonra başkanımla da görüşeceğim. Kendim ile alakalı yapılması gereken neyse onu yapmaya hazırım." diye konuştu.

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