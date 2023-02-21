MECLİS AÇILIŞ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.
GÖZLER KRİTİK TARİH 28 ŞUBAT'TA!
Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."