Emekliliğe hak kazananlar emekli olmak zorunda mı?
EYT kapsamında emekliliğe hak kazananlar istedikleri tarihte emekli olabilirler. Hemen emekli olmalarına gerek yok. Ancak, geç emekli olanlar emekli aylıklarını geç almaya başlayacakları için gelir kaybına uğrarlar.
Emekli olup çalışmaya devam edenlerin emekli aylığında kesinti yapılacak mı?
Emekli olup aynı işyerinde veya başka işyerinde çalışmaya devam edenlerin emekli aylığında kesinti yapılmayacak. 4A’lı olarak çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödenecek. Emekli olduktan sonra 4A’lı olarak başka bir işyerinde çalışmaya başlayanlar için yüzde 7,5 işçi payı, yüzde 24,5 işveren payı olarak SGDP kesilecek.
Emekli olup çalışmaya devam eden herkes için prim desteği verilecek mi?
Emekli olduktan sonra “aynı işyerinde” çalışmaya devam edenler için sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan indirim yapılacak. Böylece işveren yüzde 24,5 yerine yüzde 19,5 oranında prim ödeyecek.