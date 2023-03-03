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EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) başvurularını gerçekleştirmesi için e-Devlet'te yeni düzenleme yapıldı. Arama çubuğuna 'EYT' yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek, tüm işlemler buradan yapılabilecek

Giriş: 03.03.2023 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Adım adım EYT başvuru süreci
HABERTURK.COM

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeden 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi yararlanabilecek. Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar başvurularını e-Devlet ya da SGK üzerinden yapabilecek. e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı.

'turkiye.gov.tr' adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılacak. Arama kısmına 'EYT', 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen 'Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi' bağlantısına tıklanacak.

Gelen ekranda 'Yeni Başvuru' tıklanacak, tahsis talep türü olarak 'Yaşlılık Aylığı' seçilecek. SSK kapsamında aylık talep ediliyorsa 4/A SSK; Bağ-Kur kapsamında aylık talep ediyorsa 4/B Bağ-Kur seçilip, altta yer alan 'Başvuru' butonu tıklanacak.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak, iletişim bilgileri kısmı doldurulacak.

Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurt dışından aylık alınması durumunda 'Aylık alıyor mu?' kutucuğunda yer alan 'evet' ya da 'hayır' seçeneklerinden herhangi biri mutlaka işaretlenecek.

'İleri' butonu ile sonraki sayfaya geçiş yapılarak 'başvur' kutucuğu tıklandığında başvuru, Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilecek.

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