        Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda yangın

        Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 00:41 Güncelleme: 20.08.2025 - 00:41
        Karataş Mahallesi Eymir Gölü yakınlarında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

