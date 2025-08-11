Habertürk
        Haberler Magazin Eylül Tumbar'ın amcası Balıkesir depreminde hayatını kaybetti

        Eylül Tumbar acı haberi verdi: Amcamı kurtaramamışlar

        Oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası Balıkesir depreminde hayatını kaybetti. Tumbar, acı haberi; "Amcamı kurtaramamışlar. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 08:26 Güncelleme: 11.08.2025 - 08:28
        "Amcamı kurtaramamışlar"
        Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremde enkaz altıdan kurtarılan Nihat Önbaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Depremde yaralanan 29 kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Oyuncu Eylül Tumbar, hayatını kaybeden kişinin amcası olduğunu söyledi.

        Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Eylül Tumbar, "Amcamı kurtaramamışlar. Başımız sağ olsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Haberi Görüntüle

        Fotoğraflar: İHA, Instagram

        #Eylül Tumbar
        #balıkesir depremi

