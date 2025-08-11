Eylül Tumbar acı haberi verdi: Amcamı kurtaramamışlar
Oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası Balıkesir depreminde hayatını kaybetti. Tumbar, acı haberi; "Amcamı kurtaramamışlar. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu
Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremde enkaz altıdan kurtarılan Nihat Önbaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Depremde yaralanan 29 kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Oyuncu Eylül Tumbar, hayatını kaybeden kişinin amcası olduğunu söyledi.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Eylül Tumbar, "Amcamı kurtaramamışlar. Başımız sağ olsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: İHA, Instagram