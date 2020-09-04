2017 yılında Kenan Barış Özkan ile dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, ikinci kez anne oldu.
Alex adında bir oğulları olan çift, dün kızları Eylül Alice Özkan'ı kucaklarına aldı.
34 yaşındaki Öztürk, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"BU SEFER BABAYA BENZETMEYİ BAŞARDIK"
Kızının fotoğrafını yayınlayan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
Ve dünyalar ikinci kez bizim oldu. Bu sefer babaya benzetmeyi başardık sanırım. Beyaz tenli, uzun ve kumral saçları var ve tahminimce ileride renkli gözlü olacak gibi sanki... Bir de köfte gibi dudakları...
Ha bir de; ağabeyinin izinden gidip, gelmemekte ısrar edince, kendisini ağustos ayında beklerken bir sürpriz yapıp, 41 hafta sonunda eylül ayını tercih etti. O zaman senin adın 'Eylül Alice Özkan' olsun kuzum. Baban ağabeyin ve ben seni çok seviyoruz.
"İLK BULUŞMA"
Öztürk, oğlu Alex ve kızı Eylül Alice'in ilk kez yan yana geldiği anları ise şu sözlerle paylaştı:
İlk buluşma... Alex'in kardeşini görür görmez ilk yaptığı şey; elini kalbine koyup, öylece beklemek oldu... Sonra da kafasını öptü ama bunu yaparken o kadar hassas dokundu ki, inanamadım... Gözyaşım; pıt...
"BİR ÖMÜR BİRBİRLERİNE DESTEK OLSUNLAR"
Eylül Öztürk, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını şu sözlerle duyurmuştu:
Kara kurbağa tatlısına kardeş geliyor ağabeyleri, ablaları... Bir ömür birbirlerine destek olsunlar. Hoş babası da benim için bir çocuk sayılır, şu hareketlere bak. Ama sen hep ilk aşkım olarak kalacaksın tabii ki Kenan..
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