Eylül ayında sıcaklık rekoru kırıldı

İç Anadolu Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, Çankırı, Kayseri, Karaman, Konya Ereğli, Çumra, Ankara Polatlı, Kırşehir Çiçekdağı, Kaman, Yozgat Boğazlıyan, Sivas Kangal, çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede ortalama sıcaklık geçen ay 19,8 derece oldu. En düşük sıcaklık 1,3 derece olarak Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 34,6 dereceyle Çankırı'da görüldü.