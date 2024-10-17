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        Haberler Gündem Güncel Eylül ayında sıcaklık rekoru kırıldı | Son dakika haberleri

        Eylül ayında sıcaklık rekoru kırıldı

        Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 20,9 derece olarak ölçülen eylül ortalama sıcaklığı, bu yıl 22,2 derece olarak kayda geçti. Türkiye'de geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,2 dereceyle Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 44,3 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:13 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:13
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        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, eylülde ortalama sıcaklıklar, Ege ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin tamamında mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

        • 2

          EYLÜL AYI SICAKLIK REKORU KIRILDI

          Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 20,9 derece olarak ölçülen eylül ortalama sıcaklığı, bu yıl eylülde 22,2 derece olarak kayda geçti.

        • 3

          Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,2 dereceyle Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 44,3 dereceyle Cizre'de ölçüldü.

        • 4

          BÖLGELERE GÖRE SICAKLIKLAR

          Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Eylül ayı ortalama sıcaklığı 22,6 derece olan bölgede en düşük sıcaklık 10 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 37,4 dereceyle Edirne'nin İpsala ilçesinde gözlendi.

        • 5

          Ege Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, bölgenin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Bölgede geçen ay ortalama sıcaklıklar 23,6 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 5,6 dereceyle Kütahya'nın Simav ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 40,2 dereceyle Muğla'nın Milas ilçesinde kaydedildi.

        • 6

          Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Isparta, Fethiye, Alanya, Kaş, Isparta Senirkent, Eğirdir, Denizli Acıpayam çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Eylül sıcaklığının 24,9 derece olarak ölçüldüğü bölgede en düşük sıcaklık 1,2 derece olarak Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 39,9 dereceyle Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tespit edildi.

        • 7

          İç Anadolu Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, Çankırı, Kayseri, Karaman, Konya Ereğli, Çumra, Ankara Polatlı, Kırşehir Çiçekdağı, Kaman, Yozgat Boğazlıyan, Sivas Kangal, çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede ortalama sıcaklık geçen ay 19,8 derece oldu. En düşük sıcaklık 1,3 derece olarak Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 34,6 dereceyle Çankırı'da görüldü.

        • 8

          Karadeniz Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, Karabük, Bayburt, Sinop Boyabat, Kastamonu Tosya, Çorum Osmancık, İspir, Erzurum Oltu, Tokat Zile, Giresun Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Geçen ay ortalama sıcaklıkların 21,1 derece olarak ölçüldüğü bölgede en düşük sıcaklık 4,9 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 37,3 dereceyle Amasya'da kaydedildi.

        • 9

          Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar Elazığ Karakoçan, Van Erciş, Malatya Doğanşehir çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin eylül ayı ortalama sıcaklığı 19,4 derece olarak ölçüldü. Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,2 dereceyle Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 37 dereceyle olarak Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşandı.

        • 10

          Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normalleri civarında görüldü. Eylül ayında ortalama sıcaklığın 26,4 olarak tespit edildiği bölgede, en düşük sıcaklık 11,6 dereceyle Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 44,3 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedildi.

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