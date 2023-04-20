"İNSAN BÖYLE DURUMLARDA HAYATININ Z RAPORUNU ÇIKARIYOR"

Zorlu süreçte kendisine moral ve destek veren ailesine, ameliyatını gerçekleştiren doktoruna, sağlık ekibine ve sevenlerine teşekkür eden Eylem Yıldız, "Tuhaf günlerdi. Bir anda kendimi ailemin, dostlarımın, sevgisiyle çevrelenmiş buldum. Sarıp sarmaladılar, yedirip gezdirdiler, söylemesi ayıp hediyelere boğdular. Şımardım, mutlu oldum. Çokça düşündüm, sorguladım. İnsan ister istemez böyle durumlarda hayatının bir Z raporunu çıkarıyor. Kim hayatının neresinde, nasıl duruyor? Ne alıyor? Ne veriyor? Vermek kadar almanın da tadını belkide hayatımda ilk kez bu süreçte kavradım. Kendime yaptığım ne kadar gereksiz baskı varsa hepsi boşa çıktı. Sevmekten, sevilmekten başkaca da ulvi bir anlam bulamadım. Yanımda olanlar kendini biliyor. Onlarla artık başka, lezzetli bir boyuta geçti dostluğumuz. Şimdi artık nekahati atlattım. Bölüm iki. İstediğim yerden, istediğim şekilde, kendi şiirimi yazarak" mesajını yazdı.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Eylem Yıldız'a; Bennu Yıldırımlar, Şenay Gürler, Başak Sayan ve Nazlı Bulum gibi çok sayıda ünlü isim "Geçmiş olsun" yorumlarında bulundu.