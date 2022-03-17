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Exxen nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? Exxen'de maç nasıl izlenir? İşte Exxen fiyat listesi

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı tarafından kurulan dijital medya platformu Exxen, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında yer alıyor. Galatasaray Barcelona maçı öncesi binlerce vatandaşımızın hakkında arama yaptığı Exxen ile ilgili tüm bilgileri derledik...

17.03.2022 - 19:27 | Güncelleme: ABONE OL
Exxen nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? Exxen'de maç nasıl izlenir? İşte Exxen fiyat listesi

Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen Exxen yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başladı. Seyirciler Exxen'e nasıl üye olunur, Exxen üyelik fiyatı nedir sorularının yanıtlarını araştırıyor.

EXXEN'DE MAÇ NASIL İZLENİR?

Temsilcilerimizin Avrupa kupası maçlarını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor, TV'den yayınlanmıyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Exxen TV’yi şu anda televizyonunuza indirmeniz mümkün değil

EXXEN AYLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen sitesinde üyelik açarken 7 günlük ücretsiz deneme veriliyor. Sürenin sonunda platformu kullanmaya devam etmek için “Reklam Var” ya da “Reklam Yok” seçeneklerinden birini tercih ederek ücretli üyeliğe geçmeniz gerekiyor.

Reklamlı paket 9.99 TL, reklamsız paket ise 19.99 TL. İlk seçenekte tüm Exxen içeriklerine erişim bulunuyor ancak normal TV kanallarındaki gibi reklamlı bir deneyim sunuluyor. Ayrıca ‘indirme’ erişiminiz bulunmuyor. İkinci seçenek ise reklamsız bir deneyim ‘indirme’ seçeneği bulunuyor.

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