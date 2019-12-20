Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve YouTube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge 2019 yarışmasının Türkiye yarışmacı kadrosunda Mendebur Lemur adı ile tanıdığınız Hakan da bulunmaktadır. Exatlon Challenge yarışmasına katılan yarışmacılar arasında en merak edilen isimlerden birisi olan Mendebur Lemur ismiyle Youtube yayıncılığı yapan Exatlon Challenge yarışmacısı Mendebur Lemur kimdir? Mendebur Lemur hakkında merak edilen tüm sorularınızı detayları ile birlikte sizler için derledik.

Exatlon Challenge Türkiye 2019 yarışmacılarından Mendebur Lemur Kimdir? Mendebur Lemur Kaç Yaşında, Mendebur Lemur Nerede Doğdu, Mendebur Lemur’un Sevgilisi Var Mı? Mendebur Lemur’un Gerçek Adı Nedir? Mendebur Lemur Boyu ve Kilosu hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını bu makalemizde bulabilirsiniz.

Mendebur Lemuır kimdir?

Asıl ismi Hakan olan Mendebur Lemur 1998 yılında İstanbul’da doğmuş ve şu an Bursa'da yaşamaktadır. 2019 yılı itibari ile 21 yaşında olan Mendebur Lemur’un kendisinden 3 yaş küçük Harun adında bir erkek kardeşi ve birde ablası var. Kocaeli Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamlayan Mendebur Lemur YouTuber'lığın yanı sıra Twitch'te de yayın açmaktadır. Canlı olarak yayın yapılan Twitch platformunda kötü olduğuna dair sıkça eleştiri alan Mendebur Lemur, oyun konusunda zaten yeteneksiz olduğunu belirtiyor. 6 Aralık 2015 tarihinden beri Youtube'da aktif bir şekilde takipçilerinin karşısında olan Mendebur Lemur, eğlenceli videoların yanında teknolojik ürünleri de tanıtan içerikler hazırlıyor.

YouTube'ta 2 milyon takipçisi olan Mendebur Lemur'un videoları ise ortalama 200 bin görüntülenme alıyor. Geçimini sağlamak için genellikle serbest olarak çalışıp yani freelance işler yaptığını belirten Mendebur Lemur'un Twitch platformunda ise 14 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Mendebur Lemur'un Twitch platformundaki içerikleri ise ortalama 67 bin civarında görüntülenme alıyor. Mendebur Lemur'un Instagram'da 194 bini aşkın takipçisi bulunuyor paylaşımları ise ortalama 20 bin beğeni alıyor.

Mendebur Lemur’un YouTube kanalındaki “Hakkında” bölümünde “Madagaskar ormanları gibi her telden bir şeyler bulabileceğiniz bir Lemur'un kanalındasınız” diye yazıyor ve her hafta yeni video çekmeye gayret ettiğini, bazen 2 tane bile çektiğini ama bazen de nedenlerden dolayı o hafta hiç olmayabileceğini ifade ediyor. Mendebur Lemur YouTube kariyerine devam ederken bunun yanında Twitch hesabında da eğlence içerikleri üretmeğe devam ediyor

Mendebur Lemur hakkında merak edilen konuların başında gerçek isminin ne olduğu ve bunun dışında neden lemur hayvanını mahlas olarak seçmiş olduğu. Mendebur Lemur olarak bilinen genç YouTuber Hakan, kendisine neden lemur dediğini ise şöyle açıklıyor, "Gece, benim için çok önemli, geceler benim için huzurlu saatler demek ve gece yaşayıp gündüz uyumayı seviyorum. Latince anlamı "Gecenin Ruhu" olan İemurlar da geceleri aktif yaşamakla birlikte çok karmaşık saatlerde de aktif olabiliyorlar bu da benim karakterime fazlasıyla uyuyor ve bu yüzden Lemur aismini mahlas olarak aldım" diye belirtiyor

Mendebur Lemur'un çektiği video serilerinin başında özellikle internet siteleri aracılığı ile yurt dışından satın aldığı ürünler geliyor. Yayıncının bir diğer dikkat çeken özelliği ise 3D yazıcı ile ürettiği ürünleri yayınlarını da tanıtması.

“2016 yılında eğlence için yaptığı birkaç videoyu Youtube’a yüklemiş ve izleyenlerden gelen olumlu yorum ve tepkileri görünce YouTubede içerik üretmeye devam etmiştir. Mendebur Lemur başlangıçta hobi olarak başlayan bu durum karşısında takipçiler ve beklentileri arttıkça boş zamanlarında artık, video içeriği üretmek tamamen onu meşgul etmeye başlamış ve iş hayatı ile Youtube arasında bir seçim yapmak zorunda kalmış ve YouTube kariyerinde karar kılmıştır.

Gelin ünlü YouTuber hakkında bilmediklerinizden bahsedelim size.

Karanlığı ve sessizliği çok seven Mendebur Lemur odasında genellikle karanlıkta oturmayı tercih ediyor. O anki ruh halini hemen mimiklerine yansıtır ve ona baktığınız anda o anki ruh halini mimiklerinden çok iyi şekilde anlayabilirsiniz.

Gerek çevresindekilere gerekse de kendisine istemsizce laf sokar bunu kontrol edemediğini dile getiriyor. Bir şey almaya karar verdiyse onu mutlaka almaya çalışır. Yeter ki onu çok istesin. Küçükken sarışın olan Mendebur Lemur (Hakan) zamanla ten rengi koyulaşmış ve kumral ten rengine dönmüştür. Daha önce geçirmiş olduğu kazadan dolayı kurallara ne kadar dikkat ederse etsin kaza geçirebilme korkusundan dolayı araba kullanmaktan kesinlikle korkar ve nefret eder.

Sık sık saç rengini değiştiren Mendebur Lemur son olarak mavi renkli saçlarıyla dikkat çekmeyi başarmış görünüyor. Genç YouTuber Mendebur Lemur (Hakan) 57 kg ağırlığında ve 1,72 cm boyundadır. Henüz bekar olan fenomen Youtuber’ın özel yaşamında sevgilisi olup olmadığı net olarak bilinmiyor.

Son olarak Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve YouTube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmacılarından birisi olan Mendebur Lemur, renkli kişiliği ile dikkat çeken yarışmacılar arasında yer almayı başardı. Kendisine yarışmada başarılar diliyoruz.