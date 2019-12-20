Çektiği eğlenceli Youtube videolarıyla tanınan Müzisyen, film yönetmeni, senarist olarak tanıdığımız Oğuzhan Uğur, Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve YouTube kanalında yayınlanacak olan yeni projesi Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmacı kadrosuna dahil oldu. Çektiği video klipler ile ses getiren Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın Leyla isimli parçasına çekilen video klipin yönetmenliğini üstlenmiş olan Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur hakkında merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık.

Exatlon Challenge Türkiye 2019 yarışmacılarından Oğuzhan Uğur Kimdir? Oğuzhan Uğur Kaç Yaşında, Oğuzhan Uğur Nerede Doğdu, Oğuzhan Uğur Sevgilisi Var Mı? Oğuzhan Uğur Boyu ve Kilosu hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını bu makalemizde bulabilirsiniz.

Son zamanlarda yıldızı parlayan müzisyen, film yönetmeni, senarist ve Youtuber olarak tanıdığımız Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 2019 tarihi itibari ile 35 yaşında olan Oğuzhan Uğur kova burcu. Babası Türk asker ve emekli Albay olan Atilla Uğurdur. Youtube'da yayınladığı Şeberme adını verdiği absürt skeçlerle, kısa videolarla kendisine büyük bir takipçi kitlesi edinen Oğuzhan Uğur, 2011 yılında vizyona giren Ağır Abi isimli sinema filminin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenmiştir. 2012 yılında ise Çok Şükür isimli ilk stüdyo albümünü yayınlayarak müzik dünyasına adım atmış hemen ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başlamıştır. Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın Leyla isimli parçasına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlenmiş ve ikili daha sonra birlikte Mağlubiyet isimli bir düet parça da çıkararak başarısına bir imza daha atmıştır.

Bir dönem, yönetmen Mustafa Şevki Doğan ve yine usta yönetmen Osman Sınav’ın yanında asistanlık yapmış olan Oğuzhan Uğur Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünden mezun olmuştur. Okul eğitimi gördüğü dönemlerde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirmiş ve ardından Osman Sınav ile birlikte çalışmaya başlamıştır.

Hem müzik, hem de oyunculuk dünyasında yer alan Oğuzhan Uğur bir dönem Youtube üzerinden hatırı sayılır bir kitleye ulaşmıştır. 2017 senesinde 'Budabi' ismiyle Youtube kanalı açan Oğuzhan Uğur, ilerleyen yıllarda daha profesyonel bir şekilde BaBaLa TV'yi kurmuş, burada çektiği 'Mevzular' isimli programla Youtube'ta büyük ses getirmişti. Eğlenceli paylaşımları ile fenomen olan Oğuzhan Uğur, daha sonra Babala TV de yaptığı 'Pinç' programı ile daha da ünlenmiş ve o dönem Onedio'da yönetmenlik yapan kardeşi Tuğrul Uğur vasıtasıyla programı Onedio'ya taşımıştı. Şimdilerde 'Pinç' programını kendi kanalında yapan Oğuzhan Uğur, Mevzular programını ise babası, Hasan Atilla Uğur ile çekmiştir. Oğuzhan Uğur'un bunların haricinde isimleri 67 ve Mevzular olmak üzere iki kitabı bulunmaktadır. Babala TV ve Onedio isimli kanallarında geniş içerikli videolar çekip yayınlamaya devam etmektedir. 2015 yılında Pişt isimli sinema filminde ve 2016 yılında ise Bizans Oyunları sinema filminde rol almıştır.

Çok Şükür isimli müzik albümünü piyasaya sunduktan sonra tekli single çalışmaları ile müzik kariyerini sürdürmeye devam etmektedir. Çıkarmış olduğu tekli single çalışmaları ile de sevenlerinin beğenisini kazanarak başarı basamaklarını hızlıca tırmanmaktadır.

Kariyerinde karikatüristlik de yapamaya devam eden Oğuzhan Uğur, 'Terbiyesizim' adlı parçasıyla ülke çapında ün kazanmış ve yeniden ilgi odağı olmuştur. Şarkılarını dinleyenlerin 'Kim bu adam?' dediği Oğuzhan Uğur, kendini Aydınlık'a anlattı; enerji dolu kişiliği ile etkileyerek bu enerjisini hemen karşısındaki kişilere aktarabilen bir yapıya sahiptir. Onu tanıdığınızda, sevecenliği ve samimiyetiyle çok sevebileceğiniz biri. Eğlenceli müziğinin altında ise aşk acısı çekmiş, hüzünlü ve yaşadıklarını yazan bir adam var. Oğuzhan Uğur şarkılarında yazdığı sözlerle insanların hayatlarına değinebilmeyi çok iyi başarıyor.

Çok yönlü kişiliği ile gönüllere taht kuran Oğuzhan Uğur hala bekar fakat sevgilisinin olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgiye sahip değiliz. Usta Fenomen Oğuzhan Uğur son olarak Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve YouTube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge 2019 yarışmasının Türkiye yarışmacı kadrosunda yer alarak adından söz ettirmeyi ve dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı.

Yaptığı eğlenceli parçalarla da kendine has bir tarz yaratan Oğuzhan Uğur'un konser gündemi de yoğun geçiyor. İşte Oğuzhan Uğur şarkıları;

Albümler

Çok Şükür (2012)

Single albümler