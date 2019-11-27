27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Exatlon Cup 2019 yarışmasında mücadele edecek ülkeleri ve Türkiye takımı oyuncularını Eylül ayında açıklamıştı. Dünyanın en zor yarışmaları arasında yer alan Exatlon'da, güç, kuvvet ve fizik ön plana çıkıyor. Peki Exatlon 2019 ne zaman başlayacak? Hangi ülkeler yarışacak? İşte Exatlon yarışmasına dair detaylar...
EXATLON YARIŞMASI NEDİR?
Exathlon fiziksel güçleri son derece kuvvetli olan sporcu yarışmacılardan oluşan iki takımın spor ve reality mücadelesini konu alan bir yarışma formatıdır. Exathlon yarışmacıları olimpiyat sporcuları, futbolcular ya da spor yeteneği güçlü olan ünlülerden seçiliyor.
EXATLON 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Exatlon 2019 yarışmasının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.
EXATLON 2019 YARIŞMACILARI KİMLER?
Ezatlon Cup 2019'a katılacak Türk takımının kadrosunda Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Seda Ocak, Yiğit Dikmen, Okay Köksal, Sema Aydemir ve Damla Can yer alıyor.
EXATLON CUP 2019'DA HANGİ ÜLKELER YARIŞACAK?
Türkiye: Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Seda Ocak, Yiğit Dikmen, Okay Köksal, Sema Aydemir ve Damla Can
Romanya: Cristian Corneliu Pulhac, Gabriel Nedelcu, Cristina Constantinescu, Larisa Elena Vasile, Sorin Iulian Pitea, Onut Stefan Floroaica, Iuliana Aradi, Madalina Georgeta Predon
Kolombiya: Betto Urrego, Dumar Roa Rıuz, Valentina Ortiz, Naty Gıraldog, Juan Jose Trujıllo, Jonatan Serna Martinez, Veronica Gutierrez, Isabel Orozco
Meksika: Melisa Ramos, Mati Alvarez, Heliud Pulido, Haber Gallegos, Parejita Lopez, Marysol Cortes, Stephania Gomez, David Juarez, Eugenio Martell, Fernando Casanova
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