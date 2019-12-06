06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'nın Hamburg kentinde evsiz insanlar için yapılan projede geri sayım başladı. Buna göre kentte yaşayana evsiz insanlar özel olarak tasarımlanmış bir halk otobüsünde duş alıp, çamaşırlarını yıkayabilecek ve kıyafetlerini değiştirebilecekler.
ŞİRKET BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI
GoBanyo projesi yarın start alarak resmen başlıyor. Şirket kâr amacı gütmeyen projesinde kentin kolay ulaşılabilecek bir noktasında mobil duş kabin otobüsü kurmak için bir bağış kampanyası başlatmıştı.
"SOKAKTA KALMANIN NE OLDUĞUNU BİLİRİM"
Projenin hayata geçmesi için yaklaşık 150 bin Euro'ya ihtiyaç olduğu belirtilmişti. Kampanyada toplanan miktar bunu da aştı ve toplam 168 bin Euro'ya ulaştı. Hamburg'ta çok az sayıda duş yeri olduğuna dikkat çeken yazar Dominik Bloh, "11 yıl sokakta yaşadım ve bunun ne anlama geldiğini iyi bilirim. Bu projenin rol modeli ABD'deki projedir" diye konuştu.
EVSİZLERE BARINAK DEĞİL TEMİZLİK HİZMETİ
ABD'nin San Fransisco kentinde birkaç yıldan bu yana belli noktalarda kurulan duş sistemleri hizmet veriyor. Hamburg'taki duş otobüsü bir evsizlere barınak olmayacağını belirten yetkililer, "Buralarda ücretsiz olarak duş alınabilecek ve daha sonra temiz havlu kullanıp, temiz çamaşır giyebilecekler" diye konuştu.
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