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Haberler Magazin Evrim Alasya: Emre Kınay kısmetimi kapattı - Magazin haberleri

Evrim Alasya: Emre Kınay kısmetimi kapattı

BloombergHT’de yayınlanan 'Aslı Şafak’la İşin Aslı' programının konuğu Evrim Alasya oldu. Ünlü oyuncu, adının uzun süredir aşk dedikodularına karıştığı Emre Kınay ile ilgili bir itirafta bulundu

29.03.2022 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL
Evrim Alasya: Emre Kınay kısmetimi kapattı - Magazin haberleri
'Emre Kınay kısmetimi kapattı'
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Aslı Şafak, BloombergHT'de hafta içi her akşam 20.00'da yayınlanan programında Evrim Alasya'yı ağırladı. Aşk üzerine açıklamalarda bulunan Alasya, Emre Kınay ile ilgili bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, "Emre ile adımız sürekli dedikodulara karıştı. O benim kısmetimi kapattı." diyerek söylentileri esprili bir şekilde yalanladı.

"SEVGİLİM VAR"

Evrim Alasya açıklamalarına şu sözlerle devam etti: Bizi 5 yıldır sevgili zannediyorlar. Hala bizimle ilgili haber çıkıyor, 5 yıldır sevgili olsak neden saklayalım? Biz çok yakın arkadaşız. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Çok ilginç bundan kurtulamıyoruz. Buradan kameralar karşısında yemin ediyorum böyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Benim zaten şu an başka sevgilim var.

Evrim Alasya ile Emre Kınay, 2016'da Tolga Sarıtaş, Burcu &Ouml;zberk, Hande Er&ccedil;el ve Berk Atan'ın da boy g&ouml;sterdiği 'G&uuml;neşin Kızları' dizisinde birlikte rol almıştı.
Evrim Alasya ile Emre Kınay, 2016'da Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Hande Erçel ve Berk Atan'ın da boy gösterdiği 'Güneşin Kızları' dizisinde birlikte rol almıştı.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Aslı Şafak’ın "Evlenecek misiniz?" sorusuna ise, "Yani illa ki olur herhalde diye düşünüyorum. Belki de hissediyorsunuzdur. Çok keyifli güzel giden bir ilişkim var şu anda." yanıtını verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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